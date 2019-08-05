Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия вчера в 19:15

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банка

Реальное времявчера в 23:23

Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора зарплатного банка

РЕН ТВвчера в 17:48

Работодателей обяжут сообщать сотрудникам о выборе банка для получения зарплаты

Невские Новостивчера в 19:46

Россиян освободят от «зарплатного рабства»

Deita.ruвчера в 19:45

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Известиявчера в 19:15

Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты

Пятый каналвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями

Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Определена дата президентских выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 30 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено вчера в 00:08
Общество

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 02:34
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

Первый тест-драйв «Сталкера». Он вам не «Нива»

Тольяттинское предприятие Апал, несколько лет назад анонсировавшее создание компактного внедорожника собственной разработки, возобновило работы по проекту "Сталкер".
Обновлено вчера в 03:24
Шоу-бизнес

Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве

Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Теннис

Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Главарь бразильской банды попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидента

Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 07:49
Баскетбол

Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве

Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено вчера в 08:58
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 13:44
Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун Иркутской области.
Обновлено вчера в 06:03
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено 03 августа в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное