Экономика
Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банкаРеальное время вчера в 23:23
Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки к закону уже осенью.
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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.Известиявчера в 17:01
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Обновлено в 09:40
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Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
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