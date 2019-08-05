Экономика

Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банкаРеальное время вчера в 23:23

Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки к закону уже осенью.
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Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.
Известиявчера в 17:01

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Работодателей в РФ могут обязать информировать о выборе зарплатного банка

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«Известия»: ФАС может обязать работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка

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Известиявчера в 19:15

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РЕН ТВвчера в 17:48
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