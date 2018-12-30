С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день. Такое положение дел зафиксировано в поправках в Трудовой Кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали "Российской газете" о правилах предоставления дополнительных дней отпуска с 2019 года. С 1 января в Трудовой Кодекс вступили в силу поправки, предоставляющие работникам дополнительный оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

В Минтруде рассказали о праве россиян на дополнительные дни отпуска

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