Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

с чего всё началось

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.

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