Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.
Известия17:01

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Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ru20:31

Работникам введут аналог ОСАГО

Deita.ru20:15

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ru21:01

Соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО, сообщает ФСС

Политика Сегодня21:04

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАСС19:16

На работе будут страховать по принципу ОСАГО

SakhalinMedia.ru17:33

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известия17:01
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Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

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Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика

Ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме оскорбил Путина

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, находящиеся за гранью добра и зла, высказал телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире передачи «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2».
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией

Обновлено в 10:58
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

Обновлено в 20:14
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Технологии

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Политика

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

«Спартак» начал готовиться к матчу против «Сочи»

"Спартак" начал подготовку к матчу первого тура Премьер-лиги против "Сочи", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Обновлено в 14:29
Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела

Аэропорт Митига в пригороде ливийской столицы Триполи объявлен закрытым после нанесения по нему удара с воздуха в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 15:35
Здоровье

В Бурятии снижается заболеваемость осужденных

В колониях Бурятии отмечено снижение общей заболеваемости осуждённых и обвиняемых.
Обновлено в 21:06
Музыка

Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Трамп ответил на критику британского посла в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие

«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян

Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
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Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
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