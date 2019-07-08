ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.

с чего всё началось

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.

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