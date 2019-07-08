Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия 13:30
В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.Известия17:01
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Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 19:48
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Политика
Ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме оскорбил Путина
Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, находящиеся за гранью добра и зла, высказал телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире передачи «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2».
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Войска Ирака проводят операцию против террористов на границе с Сирией
Обновлено в 10:58
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено в 20:14
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Технологии
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Политика
Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией
Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
«Спартак» начал готовиться к матчу против «Сочи»
"Спартак" начал подготовку к матчу первого тура Премьер-лиги против "Сочи", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Обновлено в 14:29
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела
Аэропорт Митига в пригороде ливийской столицы Триполи объявлен закрытым после нанесения по нему удара с воздуха в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 15:35
Здоровье
В Бурятии снижается заболеваемость осужденных
В колониях Бурятии отмечено снижение общей заболеваемости осуждённых и обвиняемых.
Обновлено в 21:06
Музыка
Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22