Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

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Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Российских работников будут страховать по принципу ОСАГО

Народные новостивчера в 21:37

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01
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Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Амурский судозавод может получить заказ на пять краболовов

Обновлено в 01:25
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика

«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом

Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Общество

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Снимки BMW X6M без камуфляжа появились в интернете

Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.
Обновлено вчера в 20:51
Здоровье

Депутаты Госдумы оценили развитие сахалинского здравоохранения

На встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко парламентарии отметили ряд позитивных изменений в сфере островного здравоохранения.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Армия и оружие

Появилось видео сборки центрального фюзеляжа F-35

Компания Northrop Grumman выложила видео сборки фюзеляжа F-35. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД

"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:31
Авто

В Перми выставили на продажу «Ниву» с «собачьими» дверьми

За уникальную «Ниву» владелец просит всего 150 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Космос

Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ

Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
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