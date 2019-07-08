Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30
В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Амурский судозавод может получить заказ на пять краболовов
Обновлено в 01:25
Наука
Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов
Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом
Единственный в России производитель боевых машин пехоты не смог справиться с рядом государственных контрактов.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Общество
Эксперты объяснили падение рождаемости в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Снимки BMW X6M без камуфляжа появились в интернете
Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.
Обновлено вчера в 20:51
Здоровье
Депутаты Госдумы оценили развитие сахалинского здравоохранения
На встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко парламентарии отметили ряд позитивных изменений в сфере островного здравоохранения.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Армия и оружие
Появилось видео сборки центрального фюзеляжа F-35
Компания Northrop Grumman выложила видео сборки фюзеляжа F-35. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД
"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:31
Авто
В Перми выставили на продажу «Ниву» с «собачьими» дверьми
За уникальную «Ниву» владелец просит всего 150 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Космос
Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41