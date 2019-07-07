Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Российских работников будут страховать по принципу ОСАГО

Народные новостивчера в 21:37

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01
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Политика

Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина

В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

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Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Авто

Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus

Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.
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Энергетика

Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года

Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Эксперты рассказали, кому следует есть грибы

Обновлено в 03:53
Авто

Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве

Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:31
Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Культура

Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске

Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Экономика

Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Появились первые снимки Redmi K20 Pro Avengers Edition

Обновлено в 02:36
Политика

Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Политика

Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах

19-летний футболист забил шесть голов в четырех матчах, включая хет-трик в ворота команды Кубы. Дэвид играет за «Гент» в чемпионате Бельгии.
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Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Наука

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено вчера в 10:49
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