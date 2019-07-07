Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30
В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика
Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина
В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
Обновлено в 05:36
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Авто
Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus
Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Кино
Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне
Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Эксперты рассказали, кому следует есть грибы
Обновлено в 03:53
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве
Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:31
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Культура
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту
Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Экономика
Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции
Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
Появились первые снимки Redmi K20 Pro Avengers Edition
Обновлено в 02:36
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика
Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Политика
Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня
С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах
19-летний футболист забил шесть голов в четырех матчах, включая хет-трик в ворота команды Кубы. Дэвид играет за «Гент» в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 04:15
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Наука
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено вчера в 10:49