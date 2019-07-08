Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

с чего всё началось

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.

Политика Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Здоровье Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.

Политика Глава СНБО Украины призвал прекратить истерику из-за телемоста с Россией Глава СНБО Данилюк прокомментировал планы телеканала NеwsОпе провести телемост "Надо поговорить" с телеканалом "Россия".

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.

Интернет Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10 Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Авто Mercedes-Benz готовит новое поколение родстера Mercedes SL Mercedes-Benz работает над созданием следующего поколения своего знаменитого родстера SL-класса, накануне в иностранных СМИ появилась первая информация о грядущей новинке.

Армия и оружие «Передовая» сборка F-35 попала на видео Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Хоккей Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо» Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика В Финляндии предложили распространить воинскую обязанность на женщин Финский Союз военнослужащих выступил с инициативой обновить систему воинской обязанности в стране так, чтобы она в будущем охватывала как мужчин, так и женщин.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Политика Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.

Футбол Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки Бразилия выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года. 12 лет назад пентакампеоны в финале победили Аргентину со счетом 3:0.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Происшествия Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.