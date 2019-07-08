Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
Читать в источнике
с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Российских работников будут страховать по принципу ОСАГО

Народные новостивчера в 21:37

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
Политика

Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции

Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Политика

Глава СНБО Украины призвал прекратить истерику из-за телемоста с Россией

Глава СНБО Данилюк прокомментировал планы телеканала NеwsОпе провести телемост "Надо поговорить" с телеканалом "Россия".
Обновлено в 03:52
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Авто

Петербургский завод Nissan за 10 лет выпустил 370 тысяч автомобилей

Обновлено в 03:47
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

Обновлено в 04:13
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Политика

Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.
Обновлено в 00:30
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Авто

Mercedes-Benz готовит новое поколение родстера Mercedes SL

Mercedes-Benz работает над созданием следующего поколения своего знаменитого родстера SL-класса, накануне в иностранных СМИ появилась первая информация о грядущей новинке.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей

Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо»

Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.
Обновлено в 03:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

В Финляндии предложили распространить воинскую обязанность на женщин

Финский Союз военнослужащих выступил с инициативой обновить систему воинской обязанности в стране так, чтобы она в будущем охватывала как мужчин, так и женщин.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

Обновлено в 02:59
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика

Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»

"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика

Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах

Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Футбол

Сборная Бразилии впервые за 12 лет выиграла Кубок Америки

Бразилия выиграла Кубок Америки впервые с 2007 года. 12 лет назад пентакампеоны в финале победили Аргентину со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского

Обновлено вчера в 07:50
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное