Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

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Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Российских работников будут страховать по принципу ОСАГО

Народные новостивчера в 21:37
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Обновлено в 04:11
Финансы

Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусе

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
Обновлено в 02:59
Здоровье

В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации в текущем году

В Набережных Челнах прошли обследования 43% населения, подлежащего диспансеризации.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве

Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Политика

В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 06:00
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму

Обновлено в 05:00
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

Орешкин: Законопроект о цифровой подписи требует скорейшего принятия

На днях в Думу внесен законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании электронной подписи, а также пересматривающий правила работы удостоверяющих центров.
Обновлено в 05:17
Путешествия

Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией

Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург.
Обновлено в 03:13
Политика

Россия сегодня прервала прямое авиасообщение с Грузией

Российский Минтранс предварительно оценил убытки отечественных авиакомпаний от прекращения полётов Грузию в 3 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:30
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика

ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК

Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено 05 июля в 07:24
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Игры

Witchfire будет больше похожа на Dark Souls, чем на Painkiller

По словам Хмеляжа, боевик Witchfire — шутер от первого лица, как Painkiller.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика

В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил устанавливать в РФ специальные таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" вблизи захоронений иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР, следует из электронной базы данных ГД.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Обновлено в 03:31
Политика

Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси

Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Музыка

Умер джазмен Герман Лукьянов

За свою музыкальную карьеру джазмен выпустил такие альбомы, как «Иванушка-дурачок», «Путь к Олимпу», «Какая снежная весна», «Знак блюза», «Черным по белому», «Постоянная величина».
Обновлено в 06:22
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