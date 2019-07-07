Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГОИзвестия вчера в 13:30

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.
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с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российских сотрудников будут страховать по принципу ОСАГО

Телеканал 360°07:13

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15
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