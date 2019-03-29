Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплатыРоссийская газета 02:52
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, сейчас зарплату платят или в кассе, или на банковскую карту.
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Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.Российская газета02:52
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