Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплатыРоссийская газета 02:52

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты. Об этом сообщается на сайте кабмина. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, сейчас зарплату платят или в кассе, или на банковскую карту.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газета02:52

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Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газета02:52

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

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ТАСС01:36
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