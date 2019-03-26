Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахРИА Новости вчера в 23:35
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
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Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил Президенту России Владимиру Путину письмо с предложением полностью запретить экспорт круглого леса.
Обновлено вчера в 06:50
Здоровье
Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 09:11
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
Facebook давно борется с дискриминацией и ненавистью на основе расы, этнической принадлежности или религии людей, в том числе подразумевалась недопустимость идеи превосходства белых, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено вчера в 16:03
Космос
Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете
Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Орешкин назначен куратором Тывы
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне
Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:15
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Спорт
МОК перераспределил отобранные у россиян медали с Игр в Сочи
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Хоккей
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В Астраханской области прошли российско-белорусские учения
Совместная российско-белорусская воздушно-огневая конференция прошла в Астраханской области.
Обновлено в 00:15
Экономика
Медведев одобрил проект «Енисейская Сибирь»
Комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь» одобрил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В Австралии туристка нашла в ванной скрытую видеокамеру в дезодоранте
Французская туристка приехала в Сидней, заселилась в хостел и обнаружила скрытую камеру, спрятанную в дезодоранте, когда разделась в ванной комнате, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 17:24