Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатахРИА Новости вчера в 23:35

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

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