Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоАргументы и Факты 06:57

Сотрудники пятизвездочного отеля, расположенного около турецкого Бодрума, рассказали об отдыхе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Официант ресторана сообщил РИА Новости, что политик показался ему «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком».
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Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

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Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

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Ридусвчера в 09:56
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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