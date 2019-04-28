Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоАргументы и Факты 06:57
Сотрудники пятизвездочного отеля, расположенного около турецкого Бодрума, рассказали об отдыхе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Официант ресторана сообщил РИА Новости, что политик показался ему «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком».
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Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия
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Обновлено в 14:28
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
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Обновлено в 09:39
Хоккей
Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
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Обновлено в 10:30
Театры
«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай
Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
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Наука
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Обновлено в 09:15
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На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
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Обновлено 26 апреля в 10:44
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:41
Футбол
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Обновлено в 14:04
Политика
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Обновлено в 06:55
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43