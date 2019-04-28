Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе ЗеленскогоАргументы и Факты 06:57

Сотрудники пятизвездочного отеля, расположенного около турецкого Бодрума, рассказали об отдыхе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Официант ресторана сообщил РИА Новости, что политик показался ему «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком».

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

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