Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Политика Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Происшествия В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Общество Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.

Общество Медведев рассказал, как выступал на дискотеках Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

Происшествия В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

Авто Внешним видом автомобилей Rolls-Royce займется Кабан Шеф-дизайнером Rolls-Royce назначен Йозеф Кабан, который с 2017 года отвечал за внешность гражданских автомобилей BMW.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Экономика Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.

Шоу-бизнес Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.

Здоровье В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Происшествия Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.

Происшествия В Назрани у здания мэрии произошла стрельба Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.

Финансы ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд Ранее ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2019 год до $35 млрд, на 2020 год - до $17 млрд, на 2021 год - до $13 млрд.