Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газета02:52

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Работники смогут сами выбрать зарплатный банк

News.ru08:43

Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать

Государственная Дума РФ05:41

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

РБК02:48

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газета02:52

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка

Банки.ру02:11

Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»

Rambler News Service02:09

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

ТАСС01:36
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Экономика

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Общество

Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае

Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
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Обновлено в 09:29
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В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
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Пореченков стал народным артистом России

Обновлено в 09:49
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Подростков, осквернивших Вечный огонь на Кубани, поставят на учет

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Происшествия

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"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Авто

Внешним видом автомобилей Rolls-Royce займется Кабан

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В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице

В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.
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Армия и оружие

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Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
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Обновлено в 10:05
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"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
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