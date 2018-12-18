Происшествия

Работникам хлебокомбината «Черкизово» начали выплачивать зарплату
ТАСС
07:25

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
ТАСС07:25
Дмитрий Песков
Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва 05:11

Подробнее о событии

Собянин нашел решение по хлебозаводу «Черкизово»

ТВ Центр10:45

С.Собянин: Сотрудникам завода «Черкизово» выплатят зарплаты после перехода под управление КБК «Черемушки»

Агентство Москва09:13

Главу хлебзавода «Черкизово» задержали

Москва 2411:03

Собянин рассказал о дальнейшей судьбе «Черкизово»

News.ru09:54

Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к Путину

BFM.ru03:19

Голод в ожидании холода

Солидарность02:00

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан до 21-го декабря

Эхо Москвы11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Обновлено в 04:54
Происшествия

Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве

Обновлено в 02:26
Происшествия

Названа причина смерти Перепеличного

Коронер на заседании Центрального уголовного суда в Лондоне назвал причину смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, проживавшего в Великобритании.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В подмосковном магазине из-за места в очереди убили покупателя

Обновлено в 04:46
Происшествия

Летевший из Салехарда в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц

Летевший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц, однако штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Массовая драка произошла на автозаправке в Симферополе

Массовая драка с применением холодного оружия и бейсбольных бит произошла вечером 18 декабря в Симферополе на территории автозаправки АТАН на Севастопольской улице.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Участник смертельного нападения на антифашиста осужден в Петербурге

Осужденный сегодня, 19 декабря, Александр Зенин находился в розыске по подозрению в причастности к убийству Качаравы и был задержан только в феврале 2018 года.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Обновлено в 09:40
Происшествия

ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, сообщает в среду газета The Telegraph.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске

Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Неизвестный с пистолетом напал на замдиректора «Эха Москвы» Бунтмана

Обновлено в 03:53
Происшествия

Ученик ранил сверстника канцелярским ножом в школе Мурманска

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что в результате конфликта между 14-летними подростками, один из учащихся нанес сверстнику канцелярским ножом порезы ноги и тела.
Обновлено в 05:35
Главное