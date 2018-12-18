Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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