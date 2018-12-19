Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Общество Общество В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Общество Общество В России появился закон о защите животных 1. Дума не могла принять зоозащитный закон много лет Первая попытка издать рамочный закон об обращении с животными была предпринята в 1999 году, но документ был отклонен.

Транспорт Транспорт В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.

Общество Общество В России официально зарегистрирована новая порода собак

Общество Общество Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование» Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).

Общество Общество Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

Общество Общество Каждый четвертый работодатель планирует сократить штат в 2019 году Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в следующем году, в то время как о расширении штата думают только 18% компаний, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, которые приводит «Российская газета».

Транспорт Транспорт Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Общество Общество «Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей «Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы.

Общество Общество Все больше россиян тоскуют по СССР Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Транспорт Транспорт С января в Москве и области подорожает проезд на электричках "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.

Здоровье Здоровье На Украине планируют обучать школьников во время лечения в стационарах Минздрав и министерство образования и науки Украины планируют запустить в 2019 году программу обучения школьников в стационарах, сообщает в среду министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

Общество Общество Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком.