Происшествия
Собянин решил проблему голодающих работников хлебозавода «Черкизово»
Собянин решил проблему голодающих работников хлебозавода «Черкизово»НТВ09:30
Объявившим голодовку из-за долгов по зарплате работникам московского хлебозавода «Черкизово» начали выплачивать жалование, а само предприятие решено передать под управление комбината «Черёмушки».
НТВ09:30
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Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва 05:11
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