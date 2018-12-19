Общество
Из-за голодовки встала работа хлебозавода «Черкизово» в Москве
Из-за голодовки встала работа хлебозавода «Черкизово» в МосквеБлокнот.рувчера в 13:01
В Москве прекратил работу хлебозавод «Черкизово», который дает столице 60% хлеба. Причиной стала голодовка рабочих, не получающих зарплату вот уже пять месяцев, с августа. Люди решились на крайнюю меру в отчаянии – не на что купить еду, заплатить за квартиру.
Блокнот.рувчера в 13:01
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24 человека отреагировали
Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГоворит Москва 05:11
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