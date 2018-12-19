Мы знаем, что меры принимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. То есть правоохранительные органы работают, но тем не менее о факте такого обращения мы будем докладывать президенту.

В Москве прекратил работу хлебозавод «Черкизово», который дает столице 60% хлеба. Причиной стала голодовка рабочих, не получающих зарплату вот уже пять месяцев, с августа. Люди решились на крайнюю меру в отчаянии – не на что купить еду, заплатить за квартиру.

Общество Общество В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Транспорт Транспорт В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.

Общество Общество В России официально зарегистрирована новая порода собак В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой.

Общество Общество Почти треть работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам Почти треть российских работодателей (29%) планируют в ближайшее время увеличить заработные платы своим сотрудникам, более 40% не предусматривают индексацию.

Общество Общество Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными Законопроект был внесен в Госдуму в 2010 году, в марте 2011 года прошел первое чтение.

Общество Общество Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование» Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).

Транспорт Транспорт Столичным таксистам запретят работать без спецполиса ОСАГО Автомобили такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Общество Общество «Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей «Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы.

Общество Общество Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

Здоровье Здоровье Младенческая смертность в России достигла исторического минимума Министерство здравоохранения РФ отметило снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года до исторического минимума, при этом наблюдается разная динамика по регионам.

Транспорт Транспорт На российских дорогах появится шумовая разметка

Транспорт Транспорт С января в Москве и области подорожает проезд на электричках "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.

Общество Общество Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.