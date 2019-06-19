Экономика

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплатуРоссийская газета 02:06

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ. За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе.
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Профсоюз АВТОВАЗа добился повышения зарплаты рабочих на 7%

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Работникам АвтоВАЗа поднимут зарплату на 7%

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Сотрудникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

Территория.Самара03:56

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

Российская газета02:06
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