Экономика
Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплатуРоссийская газета 02:06
С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ. За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе.
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