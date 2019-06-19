Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплатуРоссийская газета 02:06

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ. За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе.

Происшествия В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).

Происшествия Скотленд-Ярд рассказал об убийстве россиянина в Лондоне Убийство гражданина России 34 лет произошло на востоке Лондона в районе Тауэр-Хамлетс, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили RNS и РБК в банке.

Армия и оружие СМИ назвали имена военных, подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе В нидерландской новостной программе Nieuwsuur на телеканале NOS назвали имена людей, которые могут быть причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Авто АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором «АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Общество Норвежский остров Соммарей готовится отказаться от времени Жители острова Соммарей (Норвегия), на котором с восемнадцатого мая по двадцать шестое июля устанавливается полярный день, планируют отказаться от времени на этот период, чтобы использовать светлое время года по максимуму.

Здоровье В Казани в два раза превышен уровень этилбензола В Казани зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.