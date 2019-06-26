Политика
Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости вчера в 13:32
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали
Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 13:14
Космос
Определены победители конкурса на спутниковое телевещание
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию в рамках юбилейного заседания определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено вчера в 16:31
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Авто
В России начались продажи Lamborghini Huracan Evo
Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, который прославился тем, что установил новый рекорд Нюрбургринга для серийных машин, проехав круг за 6,52 минуты, побив предыдущий рекорд немецкого Porsche 918 Spyder на 5 секунд.
Обновлено в 01:51
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Политика
Эксперт ООН привел в пример Западу действия Москвы по делу Голунова
Российские власти продемонстрировали реальную демократию и уважение прав работников СМИ по делу журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
Обновлено в 02:14
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от дочери
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Молдавский политик Плахотнюк возглавлял наркосиндикат — МВД России
МВД России предъявило новое обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии бизнесмену Владимиру Плахотнюку — в создании и руководстве преступным сообществом, специализирующемся на международном наркотрафике.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено вчера в 04:54
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Политика
КГИ определил самые частые пути развития карьеры мэров в России
Основными по распространенности сценарии для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Обновлено в 01:11
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Футбол
Балотелли тренируется с «Брешией»
Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли находится в расположении «Брешии», сообщается в «твиттере» MadeInFOOT.
Обновлено в 02:15
Футбол
Де Лигт договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом»
Капитан амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт достиг договоренности об условиях личного контракта с туринским "Ювентусом", сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 18:20