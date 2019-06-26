Политика
Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости 13:32
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
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Происшествия
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КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
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Общество
Инициативу СРО «Сахалинстрой» одобрили в правительстве региона
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Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
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В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
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Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
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Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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Гидролог предложил разобрать Крымский мост
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МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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