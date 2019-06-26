Политика

Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости 13:32

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
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