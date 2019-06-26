Политика
Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости вчера в 13:32
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
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Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов
2-дверный светло-серый автомобиль оказался таким удобным, что Андрей назвал его «домом на колесах».
Обновлено вчера в 20:57
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Жителям Екатеринбурга вернули горячую воду
Обновлено в 01:18
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Пушков оценил поведение делегации Украины в ПАСЕ
Покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье
Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце
Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено 25 июня в 20:55
Происшествия
Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек
Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад.
Обновлено вчера в 10:42
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Культура
Авторы «Чернобыля» хотели показать героизм советского народа
Авторы американо-британского мини-сериала «Чернобыль» хотели продемонстрировать героизм советского народа.
Обновлено в 00:48
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Космос
Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения
По мере охлаждения Марса граница между замерзшей землей и жидкой водой в водоносных горизонтах движется вниз.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09