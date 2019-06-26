Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости вчера в 13:32

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.

Происшествия В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Общество МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Космос Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Авто Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов 2-дверный светло-серый автомобиль оказался таким удобным, что Андрей назвал его «домом на колесах».

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Политика Пушков оценил поведение делегации Украины в ПАСЕ Покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Экономика Высшее образование в России подорожало "Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.

Общество В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Здоровье Ямальские врачи провели особенную операцию на сердце Врачи ямальской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию, когда пациент отказался от госпитализации в тюменскую больницу.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Космос Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения По мере охлаждения Марса граница между замерзшей землей и жидкой водой в водоносных горизонтах движется вниз.