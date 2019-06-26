Политика
Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости 13:32
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
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Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму — им, по данным пресс-службы главы Украины, стал Антон Кориневич, доцент кафедры Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров
В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.
Обновлено в 02:18
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
Саакашвили призвал украинцев пить грузинское вино
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал помочь Грузии, страдающей от российских санкций.
Обновлено в 20:07
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Магаданцы возмутились перекрытием дорог в городе из-за проведения полумарафона 29 июня
Магаданцы возмутились перекрытием дорог в городе из-за проведения полумарафона 29 июня.
Обновлено в 22:10
Политика
Предсказуемая обида: как Россия и Грузия скатились в новый конфликт
Эскалация Остроты ситуации добавило то, что власти не нашли ничего лучшего, как попытаться перехватить внутриполитическую инициативу с помощью инструментализации российской угрозы: последовало жесткое заявление Зурабишвили, в котором Россия была названа врагом.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Общество
Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов
43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено в 22:24
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
Обновлено вчера в 07:28
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Спорт
WADA может завести свыше 100 дел против российских спортсменов
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) допустили открытие более ста дел в отношении российских спортсменов после проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Интер» может арендовать Лукаку с обязательством выкупа через 2 года
Как отмечает источник, "Интер" пока не может позволить себе выплатить МЮ 70 млн евро за 26-летнего футболиста.
Обновлено в 22:54
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Футбол
Сарри: «Выкуриваю по 60 сигарет в день»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о своей страсти к курению. Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, пожалуй, чересчур.
Обновлено в 18:56