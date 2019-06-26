Политика

Работница бара плюнула в сына ТрампаРИА Новости 13:32

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США. "Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями", — сказал Эрик Трамп изданию Breibart.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Барменша плюнула в сына Трампа и избежала наказания

Lenta.ru16:15

Сын Трампа пожаловался, что в него плюнули в ресторане

News.ru10:04

Работницу бара в Чикаго задержали за плевок в сына Дональда Трампа

Говорит Москва13:56

Сотрудница бара плюнула в сына Трампа

Московский Комсомолец13:55

Работница бара плюнула в сына Трампа

РИА Новости13:32

Секретная служба поймала плюнувшую в сына Трампа женщину

Газета.Ru13:38

Женщина-бармен плюнула в сына Трампа и была задержана

Вести.Ru14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика

В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота

Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Политика

Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ

Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Авто

Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Общество

Принц Уильям занервничал из-за ориентации своих детей

Принц Уильям ответил на вопрос о том, как отнесется к тому, что у его детей будет нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины трех городов и юг Донбасса, заявили в ДНР

Обновлено в 17:15
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Футбол

Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии

«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Политика

В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост

По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко Украина и Россия всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Авто

Новый кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста

Обновлено в 01:43
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

НАТО готовит военные меры по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.
Обновлено в 12:37
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Футбол

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 млн евро

«Валенсия» купила вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
Обновлено в 15:43
Футбол

Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы однажды вернуться в "Барселону".
Обновлено в 17:19
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Наука

Неандертальцы неоднократно использовали древнее поселение Эйн-Кашиш, Израиль

Обновлено в 14:40
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Общество

Суд Брянска признал танец неуважением к обществу

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Трамп
Американский бизнесмен
Американский бизнесмен и филантроп, меценат. Третий ребёнок и второй сын Президента США Дональда Трампа и Иваны Трамп. Исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в Trump Organization, работает вместе со своим братом Дональдом-младшим и сестрой Иванкой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное