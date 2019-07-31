Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Происшествия В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова рассказала, как худеет после четвертых родов 36-летняя Анастасия Трегубова является примером для подражания для тысяч поклонников, ведь ведущая не только успевает строить карьеру на телевидении, но еще и воспитывает четверых детей.

Общество Наводнение в Тулуне: в реке Ия снижается уровень воды На утро 31 июля сибиряки, наконец, облегченно вздохнули: вода в Ие стала постепенно снижаться.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Политика Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.

Политика Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что могло стать причиной пожаров в Сибири.

Армия и оружие Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Музыка Музыкальный фестиваль Woodstock-50 отменили Woodstock Music & Art Fair («Вудсток») прошел с 15–18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США) и стал одним из самых знаменитых рок-фестивалей в истории.

Общество ОНФ перенес круглый стол в связи с приездом Медведева в Читу Региональное отделение Общероссийского народного фронта приняло решение о переносе круглого стола на тему качества детского отдыха с 1 на 5 августа в связи с прибытием в Читу премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Общество Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Здоровье На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Финансы Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3% Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.