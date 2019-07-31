Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсииГазета.Ru вчера в 09:27
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости". Как заявили в ПФР, данная мера коснется всех получателей пенсий, за которых поступали страховые взносы.
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