Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсииГазета.Ru 09:27

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости". Как заявили в ПФР, данная мера коснется всех получателей пенсий, за которых поступали страховые взносы.
Читать в источнике
Комментировать330

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

РИА Новости21:30

В России работающим пенсионерам повысили пенсии

Газета.Ru20:16

Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?

Газета Единство09:51

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Коммерсантъ13:44

Пенсионный фонд увеличит пенсии около 14 млн россиян после перерасчета

РБК10:22

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

ТАСС17:10

С августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров

News29.ru29 июля в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Экономика

Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки

Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании.
Обновлено в 17:51
Экономика

Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы

За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Общество

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено в 20:03
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Обновлено в 20:51
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Технологии

Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную метку

Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
Обновлено в 04:11
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске

Обновлено в 21:41
Общество

Ущерб от потери урожая из-за паводка оценили в Приамурье

Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:44
Общество

Военные части пока остаются у «Херсонеса Таврического»

Директор музея Елена Морозова отметила, что военные части пока не переехали.
Обновлено в 10:53
Игры

У Stygian: Reign of the Old Ones появилась сентябрьская дата релиза

Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин осудил россиян за просьбы потушить пожары в Сибири

Обновлено в 22:02
Происшествия

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 06:33
Политика

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Обновлено в 16:29
Общество

Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Порту» подписал голкипера сборной Аргентины

Состав "Порту" пополнит вратарь "Америки" и сборной Аргентины Агустин Маркесин.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил

Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента 28 июля 2000 года.
Обновлено в 18:07
Общество

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Хозяева попавших в список опасных пород собак по закону не смогут выгуливать их без поводков и намордников.
Обновлено вчера в 03:33
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Здоровье

Пластический хирург предостерег женщин от искусственной груди

Пластический хирург с двадцатилетним опытом работы и владелец медцентра Юрий Иншаков рассказал в интервью «Вечерней Москве», кому противопоказано иметь вставную грудь.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе в Перми

Обновлено в 21:56
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Обновлено в 10:08
ещё по теме
Главное