Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсииГазета.Ru 09:27
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости". Как заявили в ПФР, данная мера коснется всех получателей пенсий, за которых поступали страховые взносы.
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