Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидностиРоссийская газета 07:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев после отчета правительства в Государственной Думе поручил Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития просчитать возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам и доложить о результатах до 1 июля.

Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидности

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