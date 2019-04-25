Экономика
Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидностиРоссийская газета 07:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев после отчета правительства в Государственной Думе поручил Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития просчитать возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам и доложить о результатах до 1 июля.
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Rambler News Service07:44
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