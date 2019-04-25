Экономика

Работающим инвалидам могут проиндексировать пенсии по инвалидностиРоссийская газета вчера в 07:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев после отчета правительства в Государственной Думе поручил Министерству труда и социальной защиты совместно с Минфином и Минэкономразвития просчитать возможность индексации пенсий по инвалидности работающим инвалидам и доложить о результатах до 1 июля.
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Все стороны минских соглашений должны избегать односторонних действий, которые могли бы нарушить их выполнение.
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Политика

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Политика

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
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Политика

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

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Иван Ургант предложил Ким Чен Ыну стать мэром Копейска

Популярный телеведущий удивился, что на пост главы не подано ни одной заявки В эфире своей передачи известный телеведущий Иван Ургант предложил Ким Чен Ыну стать мэром Копейска, сообщил корреспондент "АиФ-Челябинск".
Обновлено в 00:26
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года

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Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество

В выходные дни и 1 мая новосибирцев ждут ветер, дождь и мокрый снег

Порывистый ветер, дождь и мокрый снег пообещали жителям Новосибирска на ближайшие выходные дни и на 1 мая синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
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Баскетбол

«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии

Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Денверу» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА – 120:103.
Обновлено вчера в 23:11
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В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
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Посол США Хантсман пригрозил РФ авианосцами в Средиземном море

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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В Кузбассе ищут пропавшего девятилетнего школьника

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка девятилетнего мальчика, не вернувшегося из школы 25 апреля, сообщила РИА Новости старшая по работе со СМИ поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Новокузнецка Дарья Топчий.
Обновлено вчера в 21:53
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
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Политика

Путина сделали почетным доктором университета Цинхуа

Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа, это же образовательное учреждение закончил нынешний китайский лидер Си Цзиньпин.
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Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
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В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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