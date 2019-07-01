Экономика

Работающих россиян начнут страховать по принципу ОСАГОVSE42 Новости вчера в 21:52

Фонд социального страхования планирует внедрить систему бонус-малус при расчете взносов. Данная система опирается на историю страховых случаев. Вероятность гибели работников или их нетрудоспособность будут рассчитываться исходя из теории вероятности, статистики и долгосрочных финансовых отчислений.
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с чего всё началось

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российских сотрудников будут страховать по принципу ОСАГО

Телеканал 360°07:13

Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

Комсомольская правда00:15

«Известия»: соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО

ТАССвчера в 19:16

Размер страховых взносов могут изменить по принципу ОСАГО

News.ruвчера в 21:27

Страховые взносы в ФСС будут завязаны на теории вероятностей

Life.ruвчера в 21:01

Работающих россиян будут страховать по принципу ОСАГО

URA.Ruвчера в 20:31

Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО

Известиявчера в 17:01
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Политика

Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков

В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Выжившие при пожаре на аппарате ВМФ выписаны из больницы

Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море выписаны из больницы, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
Обновлено в 12:25
Политика

ЛДПР сообщила о желании сотрудничать с петербургским правительством

ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в петербургское правительство и нацеленности на конструктивное сотрудничество с городскими властями.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Политика

В Тбилиси начались столкновения участников двух акций

По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Общество

Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

Мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания.
Обновлено в 11:25
Политика

Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Театры

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Политика

Власти Украины завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с РФ

Генпрокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с подготовкой проведения телемоста с участием российского и украинского телеканалов.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят

Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
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