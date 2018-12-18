Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее перспективными для вложений считаются сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, а также сектор телекоммуникаций.

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Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

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