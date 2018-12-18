Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее перспективными для вложений считаются сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, а также сектор телекоммуникаций.

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Экономика Экономика Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.

Энергетика Энергетика Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+ Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.

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