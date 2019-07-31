Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августаРИА Новости 07:59
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Читать в источнике
Оценить203
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Общество
Серию «Маши и Медведя» посмотрели более четырёх миллиардов раз
Серия мультфильма «Маша и Медведи» «Маша плюс каша» набрала более четырёх миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 10:51
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Черногории военных обязали участвовать в защите стран НАТО
Парламент Черногории принял закон об участии военнослужащих страны в международных миссиях и обязательной защите союзников по НАТО, передает черногорское национальное телевидение.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Примерный перечень составили эксперты Института развития интернета. Полноценные аналоги существуют в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Технологии
Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную метку
Пользователи Рунета смогут быстро отличать легальные онлайн-кинотеатры от пиратских ресурсов благодаря специальной метке, которой поисковики будут помечать легальные площадки.
Обновлено в 04:11
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада Еськова
Встречу петербургского «Зенита» и «Краснодара» рассудит бригада московского арбитра Алексея Еськова.
Обновлено в 11:29
Футбол
ФИФА объявила номинантов на награду лучшему футболисту 2019 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала десять претендентов на получение награды лучшему футболисту 2019 года, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Наука
Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии
Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.
Обновлено в 09:38
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Михаил Светов арестован на 30 суток
Михаил Светов арестован на 30 суток.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Украинские военнослужащие массово «бегут» из ВСУ
По словам бывшего народного депутата Алексея Журавко, украинские военнослужащие массово увольняются из Вооруженных сил Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
Обновлено вчера в 14:29