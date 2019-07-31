Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августаИзвестия 11:33

Пенсионный фонд России с 1 августа пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.
Читать в источнике
Комментировать305

Подробнее о событии

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

ТАСС17:10

Пенсионный фонд увеличит пенсии около 14 млн россиян после перерасчета

РБК10:22

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

Газета.Ru13:26

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Коммерсантъ13:44

Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?

Газета Единство09:51

Работавшим в 2018 году пенсионерам пересчитают пенсии

RT на русском08:34

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

РИА Новости07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто

Subaru запустил производство новых Legacy и Outback

Обновлено в 01:59
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Музыка

Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем

Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Минздрав дал рекомендации в связи со смогом из-за пожаров в Сибири

В условиях высокой задымлённости из-за лесных пожаров Минздрав рекомендует сокращать рабочий день для людей с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:03
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Автоспорт

Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери

В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.
Обновлено в 17:36
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 16:22
Гаджеты

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото

В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Наука

Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века

Впервые раскопки на холме у церкви Уманехос были проведены в 1982 году, но собственно зона археологических исследований возникла в регионе много позже — к этому привели строительство шоссе и развитие местной промышленности в 2008 году.
Обновлено 27 июля в 20:02
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Общество

В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки

Кого затронет запрет По разным оценкам, в Нидерландах проживает от 100 до 400 женщин, которые носят бурку или никаб.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие

США показали эскиз гиперзвукового глайдера

Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Кабмин ввел механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты

Начал работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти.
Обновлено в 17:12
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Баварию» в серии пенальти и выиграл Audi Cup

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров

Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.
Обновлено в 16:38
Футбол

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Происшествия

Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд санкционировал арест Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 11:40
Политика

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено в 13:00
Музыка

«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади

«Сплин» выступит со специальной программой на Дворцовой площади 31 августа. Вход на концерт будет свободным.
Обновлено в 07:13
Космос

Магнитогорский робот Федя полетит в космос

Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
ещё по теме
Главное