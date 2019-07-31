Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августаИзвестия 11:33
Пенсионный фонд России с 1 августа пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.
Читать в источнике
Оценить370
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто
Subaru запустил производство новых Legacy и Outback
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Музыка
Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем
Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Здоровье
Минздрав дал рекомендации в связи со смогом из-за пожаров в Сибири
В условиях высокой задымлённости из-за лесных пожаров Минздрав рекомендует сокращать рабочий день для людей с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:03
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Автоспорт
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери
В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.
Обновлено в 17:36
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 16:22
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Наука
Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века
Впервые раскопки на холме у церкви Уманехос были проведены в 1982 году, но собственно зона археологических исследований возникла в регионе много позже — к этому привели строительство шоссе и развитие местной промышленности в 2008 году.
Обновлено 27 июля в 20:02
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Общество
В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки
Кого затронет запрет По разным оценкам, в Нидерландах проживает от 100 до 400 женщин, которые носят бурку или никаб.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Кабмин ввел механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты
Начал работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти.
Обновлено в 17:12
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.
Обновлено в 16:38
Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Происшествия
Кадыров: «Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожной»
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский районный суд санкционировал арест Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 11:40
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено в 13:00
Музыка
«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
«Сплин» выступит со специальной программой на Дворцовой площади 31 августа. Вход на концерт будет свободным.
Обновлено в 07:13
Космос
Магнитогорский робот Федя полетит в космос
Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34