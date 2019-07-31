Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

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