Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августаТАСС 03:32
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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