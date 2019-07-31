Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августаТАСС 03:32
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан. Максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
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