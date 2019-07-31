Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионерыГазета.Ru 13:26
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически. При этом максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
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