Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсииГазета.Ru вчера в 09:27
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости". Как заявили в ПФР, данная мера коснется всех получателей пенсий, за которых поступали страховые взносы.
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Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
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Происшествия
В Приангарье предъявлены обвинения по делу о масштабной вырубке леса
Обвинения в окончательной редакции предъявлены фигурантам дела о масштабной вырубке леса в заказнике «Туколонь».
Обновлено в 05:28
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января
В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Во рту семилетнего ребенка нашли 526 лишних зубов
В Индии врач провела операцию по удалению 526 лишних зубов у семилетнего мальчика. Об этом сообщается издание The New Indian Express.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти
Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти.
Обновлено в 06:09
Политика
В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин
Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Северный флот перебрасывает военную технику к Морю Лаптевых
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Космос
Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»
На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:23
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Кино
HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Компания HBO запустила в производство сериал о древнегреческой колдунье "Цирцея" (Circe).
Обновлено в 04:28
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28