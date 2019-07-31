Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсииРИА Новости вчера в 07:59
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Читать в источнике
Оценить398
Подробнее о событии
Показать все источники
Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты
Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil
Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии
Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Миассе детям-инвалидам приходится заходить в больницу через окно
«Центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 00:55
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» Denizbank
Сбербанк России закрыл сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank, уступив 99,85% акций эмиратскому банку Emirates NBD.
Обновлено в 00:22
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 06:33
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
В Японии возобновляют полеты F-35A
Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.
Обновлено вчера в 21:49
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56