Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсииРИА Новости вчера в 07:59

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
Читать в источнике
Комментировать353

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

РИА Новостивчера в 21:30

В России работающим пенсионерам повысили пенсии

Газета.Ruвчера в 20:16

Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?

Газета Единствовчера в 09:51

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Коммерсантъвчера в 13:44

Пенсионный фонд увеличит пенсии около 14 млн россиян после перерасчета

РБКвчера в 10:22

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

ТАССвчера в 17:10

Работавшим в 2018 году пенсионерам пересчитают пенсии

RT на русскомвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Политика

В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 00:09
Гаджеты

Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil

Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии

Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Миассе детям-инвалидам приходится заходить в больницу через окно

«Центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 00:55
Общество

В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»

В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной

В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Авто

Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ

Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского переедет жить в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты

Обновлено вчера в 20:07
Политика

Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» Denizbank

Сбербанк России закрыл сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank, уступив 99,85% акций эмиратскому банку Emirates NBD.
Обновлено в 00:22
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

Обновлено вчера в 06:33
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

В Японии возобновляют полеты F-35A

Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.
Обновлено вчера в 21:49
Музыка

Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем

Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
ещё по теме
Главное