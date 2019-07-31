Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсииРИА Новости 07:59
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР. Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
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