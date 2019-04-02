Политика
Работа согласительной комиссии по закону о хостелах продлена до средыДума ТВ 01 апреля в 09:35
«Совет Государственной Думы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду», сказал Вячеслав Володин.
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При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 01 апреля в 09:41
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Госдума может рассмотреть закон о хостелах в редакции согласительной комиссии 4 апреля
Парламентская газета01 апреля в 10:16
ГД продлит сроки согласительной комиссии по закону о хостелах для выработки максимально проработанного решения
Государственная Дума РФ01 апреля в 09:34
Совет Думы обсудит дальнейшую работу по отклоненному Советом Федерации закону о хостелах
Интерфакс31 марта в 05:53
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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