Работа согласительной комиссии по закону о хостелах продлена до средыДума ТВ 01 апреля в 09:35

При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.

«Совет Государственной Думы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду», сказал Вячеслав Володин.

Работа согласительной комиссии по закону о хостелах продлена до среды

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