Политика
Работа нефтепровода «Дружба» может быть возобновлена в маеКрасная весна вчера в 11:41
Техническое решение по возобновлению прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» было найдено, заявил глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко 26 апреля журналистам по итогам переговоров в Минске.
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Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая
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