Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК вчера в 09:52
О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая
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