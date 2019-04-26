Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК вчера в 09:52

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

Эхо Москвывчера в 11:07

Участники переговоров по нефтепроводу «Дружба» нашли решение по возобновлению его работы

ТАССвчера в 09:40

В Минске нашли техническое решение проблемы «грязной» нефти из РФ

Интерфаксвчера в 10:02

Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

RT на русскомвчера в 09:57

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 09:52

Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ruвчера в 10:10

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

Говорит Москвавчера в 09:39
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:45, Ашберн
Происшествия

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Путин: Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Россия рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с китайским "Морским шелковым путем".
Обновлено в 00:58
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Обновлено в 01:01
Гаджеты

Смартфонов с устаревшим Android каждый год становится всё больше

Как пишут журналисты, последняя версия Android 9 появилась в августе 2018 года, однако в октябре Google опубликовала статистику, и оказалось, что обновление не установлено даже на 0,1 % устройств.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:40
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Американский профессор предрек конец «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Обновлено в 01:31
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено 25 апреля в 16:47
Гаджеты

Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Космос

Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы

Обновлено вчера в 04:17
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты

Количество смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн

Количество использующихся смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн, заявил представитель Huawei Ван Ченглу на конференции EMUI Media.
Обновлено в 01:33
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