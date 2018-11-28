Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Интерфакс
09:21

О дальнейшем графике работы можно будет узнать на сайте дороги, заявили в пресс-службе. Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Интерфакс09:21

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Канатную дорогу в Москве остановили из-за кибератаки

РИА Новости09:33

Работа канатной дороги на Воробьевых горах приостановлена

Москва 2409:02

Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

ТАСС08:47

Перевозка пассажиров по канатной дороге от Воробьевых гор до «Лужников» приостановлена из-за кибератаки

Агентство Москва08:35

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Интерфакс09:21

В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки

Российская газета09:59

Сбой в работе канатной дороги в Москве произошёл из-за кибератаки

Говорит Москва09:16
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Транспорт

«ЮВТ Аэро» с декабря возобновит рейсы из Жуковского в Казань

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В Краснодаре дождь подтопил несколько улиц

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Воронежцы обсудили концепцию благоустройства проспекта Революции

Обновлено в 10:04
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Еще полосу сделали на перекрестке ул. Каменка и Панфиловского проспекта

Как отметили в центре, теперь этот участок больше не является проблемным, и преодолеть указанный перекресток автомобилисты смогут гораздо быстрее, чем раньше.
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