Транспорт
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератакиИнтерфакс09:21
О дальнейшем графике работы можно будет узнать на сайте дороги, заявили в пресс-службе. Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Интерфакс09:21
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Транспорт
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Как отметили в центре, теперь этот участок больше не является проблемным, и преодолеть указанный перекресток автомобилисты смогут гораздо быстрее, чем раньше.
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