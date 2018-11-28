Транспорт

Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки
РБК
09:53

Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина. С 27 ноября дорога начала работу в регулярном режиме. По плану пользоваться ею будут как туристы, так и ученики спортивной школы «Воробьевы горы».
РБК09:53
с чего всё началось

Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.
ТАСС08:47

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Канатную дорогу в Москве остановили из-за кибератаки

РИА Новости09:33

Работа канатной дороги на Воробьевых горах приостановлена

Москва 2409:02

Эх, дорога

Российская газета14:00

Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

ТАСС08:47

Перевозка пассажиров по канатной дороге от Воробьевых гор до «Лужников» приостановлена из-за кибератаки

Агентство Москва08:35

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Интерфакс09:21

Сбой в работе канатной дороги в Москве произошёл из-за кибератаки

Говорит Москва09:16
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Транспорт

Место расположения станции метро «Зоопарк» определили в Петербурге

В Петербурге новая станция метро «Зоопарк» может появиться в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Обновлено в 15:43
Транспорт

В Серпухове закончили реконструкцию моста через реку Нару

В ходе работ по реконструкции было заменено пролётное строение и построены новые опоры. Протяженность нового моста составила 860 метров.
Обновлено в 14:33
Транспорт

В Краснодаре во время ливня подтопило 26 участков дорог

В Геленджике во время ливня подтопило четыре дома. В Краснодаре ликвидируют последствия сильного дождя.
Обновлено в 12:51
Транспорт

Из Казани запускают авиарейсы в подмосковный аэропорт «Жуковский»

Полеты будут выполняться ежедневно с 1 декабря Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запускает с 1 декабря рейсы из Казани в подмосковный аэропорт "Жуковский", сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании.
Обновлено в 10:16
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержке рейса

Эксперты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что при задержке авиарейса пассажиры могут потребовать от перевозчика оказание ряда услуг, например, горячего питания.
Обновлено в 10:25
Транспорт

Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановили

Движение трамваев шести маршрутов на северо-западе столицы восстановили, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:38
Транспорт

Движение в Кунцеве частично ограничат с 1 по 25 декабря

Все дело в реконструкции инженерных сетей, которую проведут с 1 по 25 декабря, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Обновлено в 10:23
Транспорт

Чиновники в Магадане соврали Минтрансу про хорошее состояние дорог

Чиновники в Магаданской области передали Минтрансу ложные данные о состоянии дорог на Колыме.
Обновлено в 13:27
Транспорт

Медведев поручил за месяц подготовить законопроект о едином проездном

Новый регламент позволит использовать один проездной билет на нескольких видах транспорта.
Обновлено в 07:08
Транспорт

В Туле появятся таксисты – экскурсоводы

Первое экскурсионное такси появится на улицах Тулы одновременно со стартом проекта «Тула – новогодняя столица России» - 7 декабря.
Обновлено в 14:26
Транспорт

В следующем году в Екатеринбурге появится 60 новых трамваев

Уже в этом году по Екатеринбургу начнут курсировать новые низкопольные трамваи. Всего их в уральской столице появится пять штук.
Обновлено в 13:19
Транспорт

Росавтодор призвал развивать отношения между соседними регионами

В Росавтодоре считают, что крайне важно создать партнерские отношения между соседними регионами.
Обновлено в 09:52
Транспорт

Строительство новой развязки начнется во Владивостоке в 2020 году

Во Владивостоке в 2020 году планируют начать строительство очередной развязки.
Обновлено в 14:13
Транспорт

Дорогу в аэропорт Красноярск перекроют для замены опоры моста

Завтра, 29 ноября, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» начнется замена балки путепровода на повороте к аэропорту Красноярск.
Обновлено в 08:23
Транспорт

Еще полосу сделали на перекрестке ул. Каменка и Панфиловского проспекта

Как отметили в центре, теперь этот участок больше не является проблемным, и преодолеть указанный перекресток автомобилисты смогут гораздо быстрее, чем раньше.
Обновлено в 09:49
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