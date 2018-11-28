Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

с чего всё началось

Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина. С 27 ноября дорога начала работу в регулярном режиме. По плану пользоваться ею будут как туристы, так и ученики спортивной школы «Воробьевы горы».

Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки

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