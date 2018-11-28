Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

с чего всё началось

О дальнейшем графике работы можно будет узнать на сайте дороги, заявили в пресс-службе. Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.

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