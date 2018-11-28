Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Интерфакс
09:21

О дальнейшем графике работы можно будет узнать на сайте дороги, заявили в пресс-службе. Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Интерфакс09:21
с чего всё началось

Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.
ТАСС08:47

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Канатную дорогу в Москве остановили из-за кибератаки

РИА Новости09:33

Работа канатной дороги на Воробьевых горах приостановлена

Москва 2409:02

Эх, дорога

Российская газета14:00

Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

ТАСС08:47

Перевозка пассажиров по канатной дороге от Воробьевых гор до «Лужников» приостановлена из-за кибератаки

Агентство Москва08:35

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Интерфакс09:21

Сбой в работе канатной дороги в Москве произошёл из-за кибератаки

Говорит Москва09:16
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Транспорт

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Транспорт

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Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержке рейса

Эксперты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что при задержке авиарейса пассажиры могут потребовать от перевозчика оказание ряда услуг, например, горячего питания.
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Транспорт

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Обновлено в 16:33
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Движение в Кунцеве частично ограничат с 1 по 25 декабря

Все дело в реконструкции инженерных сетей, которую проведут с 1 по 25 декабря, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Обновлено в 10:23
Транспорт

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Обновлено в 13:27
Транспорт

Медведев поручил за месяц подготовить законопроект о едином проездном

Новый регламент позволит использовать один проездной билет на нескольких видах транспорта.
Обновлено в 07:08
Транспорт

В следующем году в Екатеринбурге появится 60 новых трамваев

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Транспорт

Строительство новой развязки начнется во Владивостоке в 2020 году

Во Владивостоке в 2020 году планируют начать строительство очередной развязки.
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Транспорт

В Туле появятся таксисты – экскурсоводы

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В ответ на заявления депутатов, что в городе не могут навести порядок, Ванифатов возразил, что комисионно были обследованы все автобазы частных перевозчиков.
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Обновлено в 09:49
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