Транспорт
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератакиИнтерфакс09:21
О дальнейшем графике работы можно будет узнать на сайте дороги, заявили в пресс-службе. Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Интерфакс09:21
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Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.ТАСС08:47
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