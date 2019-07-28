Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозгMedikforum.ru вчера в 23:00
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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с чего всё началось
Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.РИА Новостивчера в 01:00
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Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции в Москве
В несогласованной с властями акции в центре Москвы участвуют около 3500 человек, из которых порядка 700 — представители СМИ и блогеры, ранее предупредившие правоохранителей о своем участии в освещении мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Екатеринбурге автобус наехал на пешеходов, двое госпитализированы
Автобус наехал на пешеходов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, два человека госпитализированы, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Технологии
В Волгоградской области развивается аддитивное производство
Отрасль аддитивного производства сегодня активно развивается, занимая новые сегменты рынка за счет возможности производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 01:16
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Единоборства
Рамирес победил Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям
В соглавном событии вечера чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе уверенно победил Гийома Френуа, справившись с тем единогласным решением судей.
Обновлено в 02:15
Наука
Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками
Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.
Обновлено 26 июля в 07:00
Единоборства
Вдова боксера Дадашева подаст в суд на рефери последнего боя мужа
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Рейс самолета из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов
На семь часов задерживается рейс самолета по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь.
Обновлено вчера в 17:07
Теннис
Де Минаур стал самым молодым финалистом в истории турнира в Атланте
За титул австралиец сыграет с 21-летним Тэйлором Фрицом. В личных встречах де Минаур ведет 2:0.
Обновлено в 02:34
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:32
Политика
Путин описал погружение к обломкам затонувшей подлодки
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам затонувшей во время Великой Отечественной войны в Финском заливе подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 09:35
Музыка
Лепс вместо Metallica: почему музыканты выбирают Россию, а не Латвию
За пять лет, которые прошли с момента отказа от "Новой волны", Рига, судя по всему, так и не смогла стать серьезной приманкой для организаторов концертов звезд первой величины.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Кузбассе ребенок проглотил батарейку и сжег себе все внутренности
В Кузбассе маленький ребёнок случайно проглотил батарейку и сжёг себе внутренности, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог напомнил правила спасения от сильной жары
Как сохранить здоровье в жаркую погоду, которая установилась во многих городах России, рассказал врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Общество
Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Зеленскому следует дать автономию Донбассу – Медведчук
Украина не перестанет быть унитарным государством, если по аналогии с Крымом автономию получит и Донбасс, и команде Зеленского нужно публично заявить о поддержке создания такой автономии.
Обновлено вчера в 19:03
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28