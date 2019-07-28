Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозгMedikforum.ru вчера в 23:00

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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с чего всё началось

Ученые выяснили, от какой работы уменьшается мозг

Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.
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Ученые установили профессии, от которых уменьшается мозг

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Газета.Ruвчера в 20:56

Названа уменьшающая мозг профессия

Lenta.ruвчера в 22:32

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Medikforum.ruвчера в 23:00
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