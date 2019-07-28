Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозгMedikforum.ru вчера в 23:00
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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с чего всё началось
Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.РИА Новостивчера в 01:00
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Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
Обновлено в 01:01
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Путин рассказал, зачем погружался под воду на батискафе
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, для чего он спускается под воду и поднимается в небо, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Актриса Марианна Вертинская отмечает 76-летие
Актриса Марианна Вертинская сегодня, 28 июля, отмечает 76-летие.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Космос
В Японии после запуска упала в море частная ракета
Немаловажным фактом является то, что до этого компания уж два раза предпринимали попытки запуска такого типа ракет, но каждая из них завершалась аварийной ситуацией и падением объекта.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов
В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Рябков назвал условие спасения ядерной сделки
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено вчера в 13:21
Теннис
В финале турнира в Гштааде сыграет 455-я ракетка мира
Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу немца. В финале турнира в Гштааде Штебе сыграет с испанцем Альбертом Рамосом.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Футбол
Боатенг может перейти из «Сассуоло» в «Айнтрахт» за 1 миллион
Сумма перехода оценивается в 1 миллион евро. Футболист выступал за «Айнтрахт» в сезоне-2017/18.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Выбежавший на поле болельщик не смог догнать форварда «Пармы»
Обновлено в 01:33
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье
Названо число страдающих гепатитом С россиян
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено вчера в 01:26
Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено вчера в 17:55